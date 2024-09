Harvey Weinstein: Ricoverato in Ospedale dopo un Malore in Carcere e Intervento Cardiaco d’Urgenza

Harvey Weinstein, l’ex produttore cinematografico condannato a 23 anni di carcere per stupro e violenza sessuale, è stato ricoverato in ospedale a New York dopo un intervento chirurgico d’urgenza al cuore. Secondo i suoi avvocati, Weinstein, 72 anni, è in terapia intensiva presso il Bellevue Hospital, dove è stato trasferito dal carcere di Rikers Island il 9 settembre a seguito di complicazioni mediche.

Un portavoce legale ha confermato che Weinstein ha subito un intervento per pericardiocentesi, una procedura volta a rimuovere il liquido accumulato attorno al cuore e ai polmoni. Sebbene stia ricevendo cure intensive, le sue condizioni non sono critiche, ma il signor Weinstein continua a soffrire per l’operazione e affronta altri gravi problemi di salute. Suo avvocato, Arthur Aidala, aveva precedentemente chiesto un trasferimento immediato in base alle lamentele di Weinstein riguardo a dolori al petto.

Weinstein non è nuovo ai ricoveri ospedalieri; era già stato ospedalizzato a luglio dopo aver contratto il COVID-19 e la polmonite. I suoi legali hanno descritto il loro assistito come “una sorta di disastro dal punto di vista della salute”, evidenziando che Weinstein soffre di diversi gravi problemi di salute necessitanti cure continue.

Nonostante la sua attuale condizione, Weinstein dovrà presentarsi in tribunale il 12 settembre per una nuova udienza relativa a una recente condanna di altri 16 anni per violenze sessuali emessa da un tribunale di Los Angeles. Il suo caso è complesso, poiché la Corte d’appello di New York ha annullato una precedente condanna per reati sessuali, ordinando un nuovo processo, il che complica ulteriormente la già difficile situazione legale di Weinstein. I suoi avvocati hanno espresso gratitudine al personale del Dipartimento di Correzione di New York e al carcere di Rikers Island per la rapidità con cui hanno agito nel trasferirlo all’ospedale.

Attualmente, Weinstein si trova sotto attenta osservazione dopo l’intervento e le sue condizioni di salute sono monitorate costantemente, mentre la sua situazione legale continua a evolversi in un contesto di serietà e gravità.