Harry Windsor svela un dettaglio imbarazzante del suo corpo: la confessione del Principe

Non solo i retroscena choc sulla Famiglia Reale, le liti con William e le frecciatine a Camilla, nel suo libro Spare Harry Windsor ha fatto anche una rivelazione bislacca sul suo corpo. Il Duca di Sussex ha confessato che nel 2011 dopo aver partecipato a una spedizione di beneficenza al Polo Nord (dove ha camminato per 200 km nel paesaggio artico) le estremità del suo corpo hanno molto sofferto, in particolare, i piedi, le guance, le orecchie e anche…



“Don’t need to know about Prince Harry’s willy!” 🫢 https://t.co/53Jso5xQXy

“Nel marzo 2011 ho fatto un viaggio Polo Nord legato anche ad una raccolta fondi. Durante questa esperienza abbiamo raccolto più di 2 milioni di dollari per Walking With The Wounded. Si tratta di un ente di beneficenza con sede nel Regno Unito che assiste ex militari. Durante il viaggio sono stato anche raggiunto da quattro ex membri dell’esercito che avevano precedentemente prestato servizio in Afghanistan.

Ma le temperature gelide al nord mi hanno colpito. Ho sofferto di congelamento al naso, ai piedi, alle guance e al pene! Quando sono arrivato a casa, sono rimasto inorridito nello scoprire che anche le mie regioni inferiori erano gelate, e mentre le orecchie, i piedi e le guance stavano già guarendo, il mio affare no.

Ci sono state innumerevoli storie nei libri e nei giornali, persino sul New York Times, sul fatto che io non fossi circonciso. Si diceva che la mamma l’avesse proibito. – ha continuato Harry Windsor – E anche se è assolutamente vero che la possibilità di avere un congelamento in quella parte è molto più alta se non si è circoncisi, posso assicurarvi che tutte le storie erano false. Io sono stato circonciso da bambino

Settimane dopo essere tornato a Londra, sentivo ancora il dolore. Il tempismo è stato sfortunato, perché mio fratello si stava per sposare. Speravo che il mio amichetto congelato non mi avrebbe fatto soffrire al matrimonio. Purtroppo, la circolazione non ha collaborato!

Ho intrattenuto la compagnia con i racconti del Polo Nord. Papà era molto interessato e comprensivo per il disagio delle mie orecchie, dei piedi e delle mie guance congelate, ma è stato un po’ più imbarazzante parlargli anche del mio coso altrettanto colpito”.