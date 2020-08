Harry Styles al primo posto in America con Watermelon Sugar: è il primo numero 1 per l’ex One Direction nella Billboard Hot 100.

La sesta volta è quella giusta. Dopo un’attesa piuttosto lunga, Harry Styles è riuscito a togliersi la soddisfazione di raggiungere il numero 1 nella classifica Billboard Hot 100 con un suo brano. A regalargli questa gioia è stato Watermelon Sugar, il pezzo lanciato per l’estate 2020 e tratto dal suo secondo album da solista, Fine Line. Un disco che aveva già conquistato nelle scorse settimane la vetta della Billboard 200.

Harry Styles al primo posto con Watermelon Sugar

Il nuovo singolo del cantautore ex One Direction è passato dalla posizione numero 7 alla numero 1 della Billboard Hot 100 nella settimana di Ferragosto 2020. Un successo straordinario per Harry, che nelle scorse settimane aveva fatto parlare di sé per alcuni giorni trascorsi nella nostra Italia. Una breve vacanza ‘rovinata’ dall’eccessivo affetto di alcuni fan, che lo hanno pedinato fino all’abitazione in cui ha alloggiato.

Harry Styles

Harry Styles: il successo di Fine Line

Il secondo album da solista di Styles, Fine Line, è uscito ormai da diverse settimane e ha già conquistato record e numeri straordinari. Dalla pubblicazione non ha mai abbandonato, fino a questo momento la top 25 della Billboard 200, raggranellando, tra vendite fisiche e streaming, la cifra di 1.6 milioni di copie vendute solo negli Stati Uniti.

E non va peggio alle singole canzoni, che in streaming on demand hanno già prodotto oltre 1.34 miliardi di ascolti. Risultati importanti che vanno a ricalcare il successo del suo primo disco, l’eponimo Harry Styles del 2017, che era stato trascinato dalla super hit internazionale Sign of the Times.

Di seguito il video ufficiale di Watermelon Sugar: