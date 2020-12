Lo scorso ottobre Harry Styles ha pubblicato il video ufficiale di Golden, nuovo singolo estratto dal suo secondo album da solista, Fine Line.

Tutto il video l’ex star degli One Direction lo ha girato in Italia, più precisamente sulla Costiera Amalfitana. Il motivo è semplice: Harry Styles ama il nostro paese e per questo ha pure comprato una casa qua, nel cuore di Viterbo.

Durante la scorsa quarantena, come confessato a BBC Radio, ha anche imparato un po’ di italiano:

“È difficile ma va bene così: sono fortunato ad essere con i miei amici nel nostro piccolo mondo di auto isolamento. È un periodo molto strano ma stiamo attenti, ascoltiamo musica, facciamo dei giochi, qualche maschera al viso… le classiche cose da quarantena. Ora è il momento perfetto per imparare nuove cose o provare nuovi hobby. Non abbiamo altro che tempo. Io sto imparando l’italiano e seguendo qualche lezione di lingua dei segni”.

Italiano sfoggiato anche nel backstage del video Golden, dove Harry – interagendo con alcune fan italiane – ha urlato “Ciao ragazze!”.

Inutile dire come proprio quel semplice “ciao ragazze” sia balzato in vetta ai trend topic giornalieri di Twitter.