Harry Styles saluta una fan e lei sviene in diretta tv? La ragazza interviene

Giovedì scorso è andato in onda l’ultimo episodio di The Late Late Show With James Corden e tra gli ospiti c’era anche Harry Styles. Il cantante appena ha fatto il suo ingresso ha salutato il pubblico e ha dato la mano ad una ragazza, che è poi caduta all’indietro e i media americani hanno parlato di ‘svenimento’. Qualcuno ha anche insinuato che la ‘fan’ in questione fosse una figurante pagata per fingere di svenire o un’autrice di James Corden. La ragazza è intervenuta su TikTok spiegando quello che è successo e giurando di non essere un’attrice pagata per esagerare una reazione.

“Eccomi, questa nel video sono io, ma non sono svenuta come scrivono tutti. Diciamo che mi sono sciolta sulla sedia dopo che lui mi ha guardata negli occhi. Mi ha salutata e poi il nostro sguardo si è incrociato e allora mi sono sciolta tornando sulla mia sedia… Molti pensano che io sia stata pagata o che fossi un’autrice di James Corden. La mia reazione era naturale, non c’era nulla di concordato. In realtà è folle, ma è la mia vera reazione iniziale”.

A fan is going viral for her reaction after Harry Styles fist bumped her on The Late Late Show. pic.twitter.com/mP8UnT9dOi — Pop Crave (@PopCrave) April 28, 2023

Lol the red head on the left appears to faint dead away after bumping fists with Harry. https://t.co/E0zmrqMXRg — Moka Pot Monday ☕️ 🏠 (@Harryssidebewb) April 28, 2023

MA LA TIPA A CUI HARRY HA BATTUTO IL PUGNO È SVENUTA MI SENTO MALE, TROPPO IO — bra🫧 ‘ll be alright (@tharryswk) April 28, 2023

Harry Styles al The Late Show With James Corden.

Rispondendo ad alcune domande del conduttore, il cantante ha anche svelato se tornerebbe mai insieme a Niall, Liam, Louis e Zayn per una reunion degli One Direction: “Se tornerei mai insieme agli altri ragazzi degli One Direction per una reunion? Penso che nella vita non si debba mai dire mai. Quindi temo che non ci sia una risposta netta, sì o no. Se in futuro tutti lo vorremo fare allora accadrà. Io non dirò mai di no a priori”.

Una risposta un po’ democristiana per non deludere nessuno, ma è chiaro che fino a che Harry continuerà ad avere grande successo da solista la reunion resterà un sogno della fan degli 1D.