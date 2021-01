Harry Styles si è fidanzato? Pare di sì, o almeno di questo sono sicuri i media americani. Perez Hilton nelle settimane scorse aveva parlato di una possibile storia tra il cantante degli One Direction e Olivia Wilde (che a novembre si è separata da Jason Sudeikis). A supporto di questi rumor l’inglesino lo scorso week end è stato paparazzato mano nella mano con l’attrice 36enne. Le foto sono state scattate al matrimonio di Jeff Azoff, manager del cantante di Watermelon Sugar (che ha parlato in italiano nel backstage di Golden).

Una fonte anonima ha confermato a People questo flirt: “Questo fine settimana erano a Montecito, in California, per un matrimonio. Erano affettuosi con i loro amici, si tenevano per mano e sembravano molto felici. La verità è che si frequentano da alcune settimane“.

Stessa versione che ha dato un conoscente di Harry Styles al Daily Mail: “Olivia e Harry si sono avvicinati e la coppia ha passato molto tempo insieme nelle ultime settimane. Lei è andata a casa sua in varie occasioni in questo periodo“.

Le mie Larry shipper in questo momento…



Harry Styles e Olivia Wilde: foto e video.

Harry Styles and Olivia Wilde twin in Gucci at Jeff Azoff’s wedding https://t.co/TWvibon6J7 pic.twitter.com/VRjaZRKwxP — Page Six (@PageSix) January 4, 2021

MA QUANTO È PERFETTO HARRY STYLES SCUSATE pic.twitter.com/EnLErzRXVt — ally. (@ale_wonderland) January 4, 2021

Le mie amatissime Larry shipper però hanno qualche perplessità in merito alla notizia di un presunto fidanzamento.

10 anni di prove l’arry: MA SONO SOLO BUONI AMICI Harry e Olivia si tengono la mano:RAGA MA PALESE STANNO INSIEME CEH SI STANNO PER SPOSARE pic.twitter.com/bubiXQKHEY — p i a🏹; (@piaxhq) January 4, 2021

infinte prove larry: sono solo amici

olivia e harry si tengono per mano: stanno insieme

ah ok pic.twitter.com/mOwikY6925 — chià;missestheboys (@maybeimchiara) January 4, 2021