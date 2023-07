Harry Styles, oggi il concerto di Campovolo a Reggio Emilia: orari, regole e info utili

Cresce l’attesa per il concerto di Harry Styles a Campovolo in provincia di Reggio Emilia. Stasera, sabato 22 luglio, l’esibizione del suo Love on Tour nella RCF Arena. Nonostante il caldo da giorni ci sono giovani accampati con tende e materassini per uno spettacolo che ha visto subito il sold-out dei biglietti. Il concerto inizierà alle 19.30 con i Wet Leg sul palco, mentre Harry Styles farà la sua entrata alle 20.45, ma si consiglia di arrivare prima delle 18. Tra bis e possibili imprevisti dovrebbe finire attorno alle 23.

LA SCALETTA

Ecco la possibile scaletta delle canzoni che verranno suonate dalla popstar britannica sulla base delle precedenti in tour. Daydreaming; Golden; Adore You; Keep Driving; Daylight; She; Matilda; Satellite; Late Night Talking; Cinema; Music for a Sushi Restaurant; Treat People With Kindness; What Makes You Beautiful; Grapejuice; Watermelon Sugar; Fine Line; Sign of the Times; As It Was e Kiwi.

LE REGOLE

Nell’Arena di Campovolo sarà possibile portare uno zaino o una borsa non troppo grande e una bottiglia di plastica da mezzo litro senza tappo. Per il resto ci saranno i punti di ristoro visto il grande caldo e l’affluenza di fan attesi, oltre 103mila.