Harry Styles, la scaletta del concerto in Italia del 2023: le canzoni

Harry Styles, la scaletta del concerto in Italia nel 2023: tutte le canzoni dell’evento dell’ex One Direction all’RCF Arena di Campovolo.

Manca sempre meno al concerto evento di Harry Styles a Campovolo. Un concerto atteso spasmodicamente dai fan da mesi e mesi. Probabilmente l’evento musicale internazionale dell’anno. E per vari motivi. Nel panorama musicale contemporaneo, pochi artisti hanno il potere di catturare l’attenzione del pubblico con la loro presenza magnetica (sarà per questo che spesso gli arrivano oggetti addosso?) e per un talento innegabile. E tra questi, Harry riesce sicuramente a innalzarsi rispetto alla media. Ma quale sarà la scaletta del concerto dell’RCF Arena? Scopriamo insieme l’ordine delle canzoni.

Harry Styles in concerto in Italia

Un concerto di Styles è molto più di un semplice spettacolo musicale. Sembra più che altro un viaggio emozionante attraverso la musica, attraverso le sue canzoni, rese ancora più coinvolgenti dall’energia e dall’entusiasmo che l’ex One Direction riesce a diffondere tra i suoi fan.

Harry Styles

Il concerto del cantautore britannico non è solo intrattenimento puro. In un certo senso è un momento di rivoluzione musicale. Ed è anche per questo che a Campovolo ad attenderlo ci saranno migliaia e migliaia di fan innamorati. L’appuntamento è all’RCF Arena il prossimo 22 luglio.

La scaletta dei concerti di Harry Styles

Ma quali saranno le canzoni che il giovane cantautore britannico presenterà all’interno di una location destinata solo ai più grandi nomi della musica mondiale? Di certo non mancheranno le hit degli album Fine Line e Harry Styles, ma non sappiamo se ci sarà spazio anche per qualche brano della sua precedente vita nei One Direction.

In attesa di scoprire quali saranno le canzoni per il suo show in Italia, ecco la setlist presentata il 12 luglio a Barcellona:

– Daydreaming

– Golden

– Adore You

– Keep Driving

– Stockholm Syndrome (canzone dei One Direction)

– She

– Matilda

– Satellite

– Late Night Talking

– Cinema

– Music for a Sushi Restaurant

– Treat People with Kindness

– What Makes You Beautiful (canzone dei One Direction)

– Grapejuice

– Watermelon Sugar

– Fine Line

– Sign of the Times

– Medicine

– As It Was

– Kiwi