Harry Styles in costume a Bolsena mostra un nuovo strano tatuaggio (in italiano?)

Dopo due anni e 169 show, lo scorso 22 luglio Harry Styles ha chiuso il suo Love on Tour a Reggio Emilia. Archiviati gli spettacoli e i drammi dei fan (come dimenticare l’iconica Fernanda number six), in questi giorni il cantante si è concesso un po’ di riposo nel nostro paese. Insieme a James Corden e la moglie Julia, l’ex membro degli One Direction sta passando qualche giorno sul lago di Bolsena in Lazio. Ovviamente i paparazzi non hanno lasciato scampo alla star, che è stata fotografata in costume e le fan hanno subito notato una cosa: un nuovo tatuaggio. Sulla coscia destra dell’artista infatti è comparsa una parola che sembra italiana. All’inizio sul web si era sparsa la voce che Harry Styles si fosse tatuato ‘California’, ma adesso che sono uscite nuove immagini le fan sono quasi certe che il tattoo sia in italiano e che la parola sia ‘colazione’.



why… WHY did no one tell me that harry’s upper thigh tattoo says colazione [“breakfast” in italian] and not california?? 🫠

ps – i got this info from a 🔒 account so i won’t @ them publicly [but you know who you are and tysm!! 😘] i’ll 100% credit if you want me to pic.twitter.com/KtzuQN5AWh

— buffalolo UNTIL NEXT TIME, H 💙✌🏼×͜× (@lacs8607) July 28, 2023