Harry Styles: il nuovo video emozionale

Dopo la conclusione del suo Love On Tour, Harry Styles era apparso sui social solo per avvistamenti da parte dei fan, in particolare a Roma e alla maratona di Berlino, dove ha infranto il suo record personale.

Il 27 dicembre è tornato al centro dell’attenzione del web per un nuovo video che ha pubblicato su YouTube. Nel filmato si vedono le fan prepararsi all’ultima tappa del suo tour, proprio quella di Campovolo. Intente a truccarsi e prepararsi per la grande serata finale, si sentono in sottofondo i commenti delle fan che fantasticano su quello che le aspetta di lì a poche ore.

Il video, nominato Forever Forever, continua in un crescendo fino a quando non compare Harry sul palco, introducendo il pezzo in italiano “Ho scritto per lei”. Inizia a suonare il pianoforte, un brano senza voce ma ricco di emozioni, condito dai volti dei presenti, tanti occhi lucidi consapevoli che questo fosse lo “Spettacolo finale”.

Chissà che non abbia voluto condividere proprio uno dei momenti finali per annunciare un nuovo inizio. Le ipotesi sono tante e cominciano a circolare in tutte le direzioni: c’è chi crede che presto ci sarà un nuovo album, magari intitolato come la scritta che si legge alla fine del video, “We Belong Together”, chi pensa possa essere il ritorno con un nuovo singolo che chissà, forse un giorno, porterà a un nuovo tour. Per ora queste sono solo ipotesi, ma dopo due anni di silenzio lasciateci sognare.