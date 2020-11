Falling è il quarto estratto di Fine Line, quarto singolo estratto dal nuovo album di Harry Styles, Fine Line. Ecco il significato che si cela nel testo.

Harry Styles ha pubblicato il suo secondo album da solista Fine Line, il seguito del suo omonimo debutto, nel quale è contenuta la canzone Falling. Ha raggiunto la posizione numero tre nella classifica degli album del Regno Unito, comprendendo singoli come Lights Up, Watermelon Sugar e Adore You.

Proprio di Falling si è parlato molto, in quanto in tanti hanno sostenuto che fosse dedicata alla sua ex ragazza, Camilla Rowe. Sarà così? Scopriamolo insieme.

Harry Styles, il significato che si cela in Falling

In un’intervista con RADIO.COM, Harry Styles ha spiegato la verità su Falling, canzone presente nel suo nuovo album intitolato Fine Lines. L’artista, in merito, ha rivelato che la canzone fa riferimento a un periodo di tempo in cui si inizia a cadere, per all’appunto, in un luogo oscuro.

“Cadere significa arrivare proprio in a un posto che riconosci come troppo poco per te“, ha detto,”Ti senti, in un certo senso, ricadere in quel periodo di crisi ed essere triste per quello che hai perso“.

Il testo di Falling include frasi come: “Sono nel mio letto e tu non sei qui e non c’è nessuno da incolpare se non il drink e le mie mani vaganti“.

I’m in my bed

And you’re not here

And there’s no one to blame

But the drink in my wandering hands.

Pertanto, il collegamento alla sua ex ragazza, Camilla Rowe, è stato quello più lampante e facile da fare. I due si sono frequentati per un annetto, dal 2017 al 2018.

Il video di Falling:

Harry Styles, bere per dimenticare l’ex?

Nel testo, dunque, l’ex One Direction trasmette dei sentimenti forti, legati alla rottura con la sua dolce metà. Inoltre, sembrerebbe che ciò che lo ha messo in questa situazione di perdita sia stata proprio “la bevanda nelle sue mani vaganti“.

Ciò – apparentemente – indicherebbe che non solo l’alcol è stato un fattore decisivo nella fine della sua relazione, ma anche i tradimenti che commetteva ai danni della sua partner. Il cantante, dunque, cantante sta “cadendo“. Il termine Falling, presente in tutta la canzone, indica l’idea di lui che scende in una sorta di stato depressivo.

E ciò sarebbe il risultato diretto della perdita della donna che ama. Inoltre sembra essere confuso, soprattutto perché è alle prese con la nuova realtà, in cui deve affrontare la vita senza di lei. Ciò che emerge nel testo è che questa ragazza “non avrà mai più bisogno di lui“.

Dunque, la canzone avrebbe un duplice scopo: da un lato, emergerebbe la volontà di far sapere in che condizioni è alla destinataria della canzone, ossia l’ex ragazza. Dall’altro, farebbe leva su un obiettivo implicito, ossia quello di convincerla a simpatizzare con lui e con il suo dolore e a tornare indietro sui suoi passi.