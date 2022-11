Harry Styles e Olivia Wilde si sono lasciati: i motivi della rottura

Dopo quasi due anni d’amore sembra che Harry Styles e Olivia Wilde abbiano deciso di mettere fine alla loro storia. Secondo People i due avrebbero preso questa decisione di comune accordo negli ultimi giorni. Alla base della rottura pare ci siano delle divergenze e i loro impegni che li tenevano distanti.

Harry e Olivia sono stati paparazzati insieme l’ultima volta un mese e mezzo fa a New York e poi la regista è stata vista ad un concerto del cantante lo scorso 31 ottobre e anche il 15 novembre allo show di Los Angeles. Per questo motivo quasi nessuno si aspettava la rottura tra Styles e la Wilde.

Harry Styles and Olivia Wilde have split after nearly 2 years together, @People reports. pic.twitter.com/8o6XSpVxeX

— Pop Crave (@PopCrave) November 18, 2022