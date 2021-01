Harry Styles la scorsa settimana è stato paparazzato mano nella mano con l’attrice Olivia Wilde. I due erano al matrimonio del manager Jeff Azoff e secondo una fonte starebbero insieme da almeno un mese. Stamani Linus su Radio Deejay ha commentato questo flirt ed ha usato delle parole davvero assurde.

“Ci sono molte interpretazioni sulla sua sessualità. Adesso dicono che è guarito. [ride] Sto scherzando è. Pare infatti che stia con Olivia Wilde. Lei è quella bella attrice che recitava in Dr House e ha 10 anni più di lui”.

Ovviamente le frasi del conduttore radiofonico hanno fatto scoppiare una polemica enorme e su Twitter è nato l’hashtag #RadioDeejayIsOverParty, balzato al primo posto delle tendenze. Nicola Savino è corso ai ripari ed ha cercato di spiegare quanto detto dal collega.

“La battuta di stamattina su Harry Styles voleva essere proprio satira sul pensiero ottuso, medievale e pericoloso che equipara l’omosessualità a una malattia.Chiedo scusa a quanti, non conoscendoci hanno completamente travisato il senso delle nostre parole”.

Sono sicuro che si tratti di una battuta, il punto però è che NON fa ridere. Così come non farebbero ridere scherzi sulla violenza sulle donne o sugli ebrei nei campi di concentramento. Scherzare sugli omofobi che ci considerano malati o sulle terapie di conversione è poco intelligente. Detto questo gli “over party” non sono la soluzione, gli scivoloni possono capitare, basta capire l’errore. Speriamo che Linus si scusi, capisca di aver sbagliato e andiamo avanti.

Harry Styles: l’audio di Radio Deejay.

“dicono che è guarito”

fareste meglio a guarire voi.

