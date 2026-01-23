7.5 C
Roma
venerdì – 23 Gennaio 2026
Attualità

Harry Styles annuncia nuovo tour

Da stranotizie
Harry Styles annuncia nuovo tour

Harry Styles ha rilasciato un nuovo singolo, “Aperture”, dopo oltre 1.300 giorni senza nuova musica. Il singolo è un’anteprima del suo lungamente atteso album, “Kiss All the Time. Disco, Occasionally”, che sarà pubblicato il 6 marzo. La canzone parla di amore e appartenenza, con Styles che canta “It’s best you know what you don’t/Aperture lets the light in” e “We belong together/It finally appears it’s only love”.

Prima del rilascio del singolo, Styles ha tenuto un ascolto anticipato per i fan a New York, alla Rough Trade record store, dove i fan hanno aspettato per ore per essere tra i primi ad ascoltare la canzone. Una fan, Lindsay, ha dichiarato: “As soon as I heard his voice, I was crying so much… We’ve been waiting for years for his comeback”.

Il giorno dopo, Styles ha annunciato un tour di residenza globale di 50 spettacoli in sette città per supportare il suo prossimo album. Il tour inizierà il 16 maggio ad Amsterdam e si concluderà in Australia. Styles ha anche rivelato che il suo album “Kiss All the Time. Disco, Occasionally” sarà prodotto da Kid Harpoon e conterrà 12 nuove tracce.

Inoltre, Styles ha creato un sito web e una campagna pubblicitaria con cartelloni e poster in varie città del mondo, che recitavano “Do you know who you are?” e “We Belong Together”. I fan possono visitare il sito web e iscriversi per ricevere aggiornamenti sul tour e sull’album. Styles ha recentemente concluso il suo tour “Love on Tour” e ha ringraziato i fan per il loro sostegno.

