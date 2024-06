Harry Styles a Roma fa shopping al mercato alle bancarelle da 3 Euro

Da giorni Harry Styles è a Roma, domenica sera è stato al concerto dei The Smile all’Auditorium Parco della Musica insieme all’amico Alessandro Michele. Il cantante di As It Was nell’ultima settimana è stato avvistato in vari ristoranti, negozi di ogni tipo e ieri anche in un posto molto particolare. Una fan del divo inglese lo ha beccato in un mercato della capitale: “Ragazzi certo che è lui! Era davanti a me, si trovava al mercato di Porta Portese“. Styles si aggirava tra le bancarelle di scarpe e vestiti a 3 e 5 Euro.

Tanto amore per Harry, ma la regina delle bancarelle a 3 Euro resta lei…

harry styles alle bancarelle con i vestiti da tre euro perché alla fine siamo ragazze pic.twitter.com/iEEcsz9BwW — 🌙 (@trovarsi) June 24, 2024

non harry alle bancarelle mi sento malissimo pic.twitter.com/bLg5t0EJEc — sab💋 (@saabishere) June 24, 2024

immagina voler comprare un paio di pantaloni al mercato a roma e boom harry styles compare davanti a te mentre cerca tra le bancarelle? 😩 pic.twitter.com/j4FJmqu4hH — iman saw niall 💌 (@HESFlNE) June 24, 2024

Harry Styles, le parole per l’Italia durante i suoi ultimi concerti.