Warner Bros. Games e NetEase hanno annunciato il lancio di Harry Potter: Magic Awakened, gioco free-to-play per iOS e Android che unisce la meccanica delle carte collezionabili con il gioco di ruolo online. Il titolo sarà disponibile nel corso dell’anno ma è già possibile preregistrarsi su Android. Con uno stile visivo molto diverso da quello a cui siamo abituati per un gioco ambientato nel mondo magico creato da Rowling, Magic Awakened è stato pubblicato nella Cina continentale, a Hong Kong, Macao e Taiwan nel settembre 2021, piazzandosi in testa agli App Store locali e superando per incassi tutti i nuovi titoli per dispositivi mobili usciti globalmente nei primi quattro mesi dell’anno, secondo piattaforme di analisi come Sensor Tower.

L’inizio del gioco è dei più classici: il protagonista è stato appena chiamato a Hogwarts e dovrà essere smistato nelle Case dal Cappello parlante. L’aspetto del personaggio principale può essere personalizzato in diversi modi, e spostandosi all’interno del mondo magico si potranno compiere le azioni più classiche nel mondo potteriano, come comprare il necessario da Olivander a Diagon Alley o giocare a Quidditch. Man mano che avanzano, i giocatori imparano incantesimi e sortilegi da lanciare in forma di carte: dovranno accumulare conoscenza magica per padroneggiare questi incantesimi, elaborare strategie uniche e formare combinazioni vincenti, imparando cosa lanciare e quando, mentre si cimentano in prove sempre più ardue.

“Per Harry Potter: Magic Awakened abbiamo unito le forze con NetEase Games per creare una solidissima esperienza multigiocatore ambientata nel mondo magico, e non vediamo l’ora di lanciare il gioco a livello globale”, ha dichiarato David Haddad, Presidente di Warner Bros. Games. “Harry Potter: Magic Awakened sfrutta le capacità di sviluppo e pubblicazione inarrivabili di NetEase Games e Warner Bros. Games per offrire ai giocatori un’affascinante esperienza di gioco con caratteristiche coinvolgenti, un ricco sistema di carte collezionabili e uno stile grafico unico”.

“Harry Potter: Magic Awakened è stato un enorme successo tra i nostri attuali giocatori, e la risposta dei fan è stata straordinaria”, ha dichiarato William Ding, fondatore e CEO di NetEase, Inc. “Siamo elettrizzati all’idea di portare questo titolo a un pubblico mondiale, e crediamo che i fan di uno dei brand maggiori del mondo saranno entusiasti di poter vivere grandi avventure e una storia immersiva attraverso un viaggio meraviglioso nel mondo magico, con possibilità infinite ampliate dalla magia”.