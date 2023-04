Harry Potter diventa papà, primo figlio per Daniel Radcliffe

L’attore britannico Daniel Radcliffe e la sua compagna, Erin Darke, sono diventati genitori per la prima volta. La nascita del bambino è stata confermata dall’addetto stampa dell’attore di Harry Potter dopo che il ‘Daily Mail’ ha pubblicato delle foto che li ritraggono mentre spingono una carrozzina a New York. A marzo era stata diffusa la notizia che la coppia aspettava un bimbo. Gli attori stanno insieme da un decennio, dopo essersi incontrati sul set del film Kill Your Darlings nel 2013.

Radcliffe aveva 12 anni quando è stato scritturato per il ruolo del mago occhialuto in ‘Harry Potter e la pietra filosofale’ nel 2001. In seguito ha partecipato a tutti gli otto film tratti dai libri di JK Rowling. Più recentemente, ha interpretato il ruolo di protagonista in “Weird: The Al Yankovic Story”, per il quale è stato nominato ai Bafta. L’anno scorso ha dichiarato a ‘Newsweek’ che vorrebbe che i suoi figli aspirassero a lavorare dietro le quinte dell’industria cinematografica.

L’attrice statunitense Erin Darke, originaria del Michigan, è nota soprattutto per il suo ruolo nella serie ‘Good Girl Revolt’ del 2015 e più recentemente è apparsa nella serie di Prime Video ‘The Marvelous Mrs Maisel’.