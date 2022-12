Harry e Meghan, nel loro amore c’è sempre stato lui: perché è importante

I coniugi oltreoceano Meghan e Harry lasciano che l’amore che c’è sempre stato per lui venga allo scoperto nella maniera più dolce.

Un dettaglio della storia d’amore tra Harry e Meghan ha fatto capolino con sorpresa in questi ultimi giorni conquistando ancora di più i loro fan sparsi in tutto il mondo. Incontratisi per la prima volta nel 2016, fidanzatisi ufficialmente nel 2017 e sorvolati a nozze soltanto un anno dopo, la coppia reale – che ha stoicamente virato la propria rotta abbandonando gli standard della corona inglese – è ora pronta a far conoscere un particolare della loro quotidianità finora rimasto in sospeso.

Harry e Meghan, nel loro amore c’è sempre stato lui: ecco perché Guy è così importante

Contemporaneamente al grande successo – e alle rispettive critiche – della serie televisiva interamente dedicata ai due sposini oltreoceano, i suoi spettatori hanno potuto conoscere più da vicino il loro immenso affetto per un piccolo cucciolo di quattro zampe. Il nobile pelosetto sarebbe entrato a far parte della loro vita divenendo, ora con ufficialità, il “testimone” del loro amore.

Si chiama Guy ed è un meraviglioso esemplare di Beagle che sarebbe stato al loro fianco, più di chiunque altro, quando Harry decise di rivolgere la sua romantica proposta di nozze alla bellissima Meghan. Harry avrebbe desiderato che Guy partecipasse attivamente e, sul finale, dopo che Meghan ebbe accettato con gioia di divenire sua moglie, avrebbe ironicamente confessato: “per forza, avevi il mio cane in ostaggio“.

È proprio nel corso di uno degli episodi divenuti di maggiore tendenza, dopo l’attesissimo esordio della serie televisiva, che si approfondisce il peculiare legame quanto il rispettivo ruolo in famiglia del dolce Guy, trasformatosi ormai in prediletta mascotte della coppia. Inoltre, il quattro zampe, avrebbe inconsapevolmente sottolineato quella che – da sempre, in realtà – sarebbe stata una delle più grandi passioni della consorte di Harry.

Guy, infatti, non sarebbe il primo cagnolino ad entrare a far parte della routine di Meghan. E anche dopo che il delizioso Beagle – ora protagonista del loro inesauribile girovagare per il globo esaudendo i loro impegni umanitari e i loro desideri su mete non ancora visitate – ha fatto il suo ingresso nella Royal Family californiana, sembra che Meghan e Harry abbiano voluto accogliere anche altri due pelosetti, un secondo Beagle e un tenero Labrador.