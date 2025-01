Harry e Meghan a Montecito: Shock e Ritiro tra gli Incendi di Los Angeles

Le fiamme che stanno colpendo la contea di Los Angeles non risparmiano nemmeno le aree più lussuose come Montecito, dove risiedono il principe Harry e Meghan Markle. La coppia, proprietaria di una villa dal valore di oltre 14 milioni di dollari, si trova in una zona considerata ad alto rischio di incendi, secondo quanto riportato da un portavoce di una compagnia elettrica locale. Attualmente, Harry e Meghan, insieme ai loro figli Archie e Lilibet, hanno dichiarato di monitorare attentamente la situazione, nonostante siano stati invitati a evacuare.

Gli incendi che hanno devastato l’area di Pacific Palisades e le zone limitrofe sono stati definiti il “più distruttivo della storia” di Los Angeles, con un bilancio di cinque vittime, oltre 137.000 evacuati e più di 10.000 edifici distrutti o in pericolo. Circa 350.000 abitazioni sono rimaste senza corrente e seimila ettari di terreno sono andati in fiamme nelle aree di Altadena, Pasadena e San Fernando Valley. Le fiamme stanno mettendo a rischio anche i luoghi iconici di Hollywood, tra cui Sunset Boulevard, la Wall of Fame e il Dolby Theatre.

Il fuoco ha costretto molte celebrità a evacuare le loro residenze. Tra i nomi noti colpiti dagli incendi ci sono Ben Affleck, Jamie Lee Curtis e Maria Shriver. Altre star, come Paris Hilton e Billy Crystal, hanno visto le loro abitazioni ridotte in cenere. I quartieri di Brentwood e Pacific Palisades, parte delle zone più esclusive, sono stati evacuati. La situazione continua a evolversi, con migliaia di persone costrette a lasciare le loro case e effetti devastanti su una delle aree più celebri e ricche degli Stati Uniti.

Il clima estremamente secco e le condizioni abilitate dal cambiamento climatico hanno aggravato la situazione, rendendo più difficile il controllo degli incendi. Le autorità locali stanno facendo tutto il possibile per contenere le fiamme, mentre la comunità si riunisce per offrire supporto alle persone evacuate e colpite dalla tragedia. La speranza di tutti è che la situazione migliori e che si possano evitare ulteriori perdite in questo periodo critico.