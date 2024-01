HarmonyOS Next, Huawei rompe definitivamente con Android

Sviluppato inizialmente nel 2019 come risposta alle restrizioni imposte dagli Stati Uniti, HarmonyOS aveva fino ad ora supportato le applicazioni costruite per il sistema operativo di Google

Il colosso cinese della telefonia Huawei ha annunciato l’introduzione di HarmonyOS Next, la versione più recente del suo sistema operativo. Questa evoluzione, prevista per il lancio commerciale nel quarto trimestre del 2024, rappresenta un importante distacco dalla tradizionale dipendenza di Huawei dal sistema Android. Sviluppato inizialmente nel 2019 come risposta alle restrizioni imposte dagli Stati Uniti, HarmonyOS aveva fino ad ora supportato le applicazioni costruite per Android. Tuttavia, secondo quanto riportato dal China Daily, la nuova versione di HarmonyOS, denominata HarmonyOS Next, non consentirà più l’utilizzo di app Android, né sarà in grado di leggere il codice Android.

L’annuncio, dato durante l’evento di lancio del nuovo sistema operativo, ha svelato che HarmonyOS Next sarà introdotto agli sviluppatori nel secondo trimestre del 2024, preparando il terreno per il suo lancio commerciale nella seconda metà dell’anno. Si prevede che la prossima versione dello smartphone Huawei Mate funzioni anch’essa con questo nuovo sistema operativo. Il cambiamento strategico di Huawei si focalizza sul rafforzamento del proprio ecosistema software. Con oltre 800 milioni di dispositivi, inclusi prodotti di terze parti che attualmente utilizzano HarmonyOS, l’azienda ha registrato un aumento di 100 milioni di dispositivi in soli cinque mesi. Huawei ha inoltre annunciato che più di 200 importanti sviluppatori di applicazioni hanno già integrato il loro lavoro con l’ecosistema HarmonyOS.

Yu Chengdong, CEO del gruppo Huawei Consumer Business, ha dichiarato che il nuovo HarmonyOS è stato progettato per essere più user-friendly, sicuro, intelligente e interconnesso. “Un vero e proprio sistema operativo richiede una fondazione solida e un ecosistema”, ha affermato Yu, sottolineando l’uso della piattaforma su una vasta gamma di dispositivi. Lo sviluppo rappresenta un passo significativo per Huawei nella sua ricerca di una maggiore autonomia e innovazione nel settore tecnologico globale. Con il lancio di HarmonyOS Next, Huawei non solo sfida i giganti del settore, ma si pone anche come pioniere nell’era dei sistemi operativi alternativi.