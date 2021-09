Un nuovo Hard Rock Cafè sta per aprire in Italia: dopo quelli di Roma, Firenze e Venezia, è il turno di un’altra importante città.

Novità in vista per gli amanti dello storico marchio Hard Rock Cafè, catena di ristoranti e alberghi che contengono e conservano memorabilia delle più grandi rockstar di tutti i tempi. Sparsi in tutto il mondo, in location esclusive e a volte super-lussose, già da molti anni sono arrivati anche in Italia. Finora ne erano solo tre: uno a Roma, nella splendida cornice di Via Veneto; uno al centro storico di Firenze; e uno nel cuore della laguna a Venezia. A questi se ne sta però per aggiungere un altro in un’importante città italiana: Verona.

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/las-vegas-nevada-casin%C3%B2-1630397/

Hard Rock Cafè a Verona: la nuova apertura

La notizia è stata ufficializzata su Facebook e diffusa anche da alcuni quotidiani locali. Il nuovo Hard Rock nella città scaligera dovrebbe sorgere in piazza Bra 22, a due passi dall’Arena, dove fino a poco tempo fa sorgeva un noto ristorante. Il locale sarà personalizzato, come nella tradizione dell’Hard Rock, e in questo caso sarà molto probabilmente focalizzato sul tema dell’amore, essendo Verona la città di Romeo e Giulietta.

Cercasi personale per l’Hard Rock Cafè di Verona

Stando a quanto emerge dal sito ufficiale, il nuovo locale avrà quattro sale interne, tutte con un stile di arredamento diverso, e potrà contare su uno spazio esterno da 280 posti. Alle pareti ci saranno, come sempre per questo franchise, strumenti musicali e cimeli appartenenti alle grandi rockstar del passato e del presente. Su Facebook è già stato pubblicato un annuncio di lavoro: si cercano assistenti alle vendite per lo shop annesso, addetti all’accoglienza, busser, addetti alla sala, baristi, cuochi di linea e cuochi di preparazione. Per maggiori informazioni visita i canali ufficiali del nuovo ristorante.

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/las-vegas-nevada-casin%C3%B2-1630397/