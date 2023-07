Happac Adattatore da USB-C femmina a USB-A maschio, Grigio/Nero

Descrizione Prodotto

Happac Adattatore da USB-C femmina a USB-A maschio

Piccola e raffinata, struttura compatta, facile da trasportare

Plug and play, non è richiesta l’installazione di driver

Supporta la ricarica rapida e la trasmissione dati USB 2.0 a 480 Mbps

Il design unico con bordi rialzati lo rende facile da estrarre

La connessione è stabile, l’operazione è stabile e non si surriscalda

Dopo aver collegato questo adattatore USB C a una porta USB standard, i tuoi vecchi dispositivi (power bank, computer, laptop, hub) Possono diventare una piattaforma che supporta USB-C

Durevole e affidabile

Anche l’alloggiamento in alluminio di alta qualità dell’adattatore è stato sottoposto a test di fatica per flessione e si è dimostrato adatto all’uso. La resistenza da 56KΩ integrata garantisce una ricarica e una trasmissione dati sicure e di lunga durata.

Piccolo e compatto

Abbastanza piccolo da non essere notato, non intacca l’estetica

Può essere utilizzato in ufficio, casa, auto

Notare che:

Non è possibile emettere vari tipi di segnali video come HDMI e VGA

Non compatibile con i caricatori wireless Apple MagSafe

E la porta USB-C non funziona su un lato, capovolgila e riprova

A velocità della ricarica rapida dipende dal caricabatterie

Er garantire la durata del prodotto, non collegarlo o scollegarlo violentemente

