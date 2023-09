haozai Materasso in Lattice Naturale al 98%, Alta Elasticità E Compressione, Antiacaro E Insetto,Traspirante Materasso,Materasso Lattice Matrimoniale

Dimensioni del prodotto: 100 * 200/120 * 200/150 * 200, 180 * 200 (CM)

Strato esterno: morbido cotone

Cuscino: pieno di lattice Nome prodotto: materasso in latticeDimensioni del prodotto: 100 * 200/120 * 200/150 * 200, 180 * 200 (CM)Strato esterno: morbido cotoneCuscino: pieno di lattice Nota:

I materassi in lattice sono fatti di linfa di gomma. Attualmente non è possibile produrre un materasso in lattice al 100% in puro lattice. Poiché il lattice puro non può ottenere l’effetto della coagulazione e delle foglie di loto, è necessario aggiungere manualmente materie prime e starter sicuri. Metodo di asciugatura: dopo il lavaggio, utilizzare un asciugamano asciutto / altri materiali che assorbiranno, premere a secco con entrambe le mani, quindi utilizzare un ventilatore elettrico / ventilazione naturale per asciugare. Istruzioni per l’uso

Generalmente non è necessaria alcuna cura. Ventilazione naturale, antiacaro, antibatterico, supporto di alta qualità.

Di solito non è richiesta la pulizia. Se è sporco, pulirlo delicatamente con un panno o un panno umido.

Il perfetto cuscinetto in lattice: il classico materiale nucleare ad alta definizione hard-core di medie dimensioni può ridurre i punti di pressione + ridurre il lancio. Per dolore alla spalla e all’anca + alleviare il mal di schiena.Supporto per l’equilibrio: questo materasso ha 7 diverse zone di comfort, che è molto adatto a coloro che praticano attivamente lo stile di vita e lo sport, perché può sostenere tutto il corpo, rilasciare le tensioni muscolari e alleviare i dolori articolari.Materasso in lattice di alta qualità: anche a basse temperature, può mantenere la flessibilità in inverno, ed è completamente adatto al corpo, favorendo l’allineamento della colonna vertebrale.Servizio post-vendita: se avete domande sui materassi in lattice, scrivetemi in tempo,

1.483,06 €