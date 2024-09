HANSKA 100 Guanti Monouso Nitrile Neri – Senza Polvere – Usa e Getta- Ambidestri – Non Sterili – Base di Gomma – Adatti per Ambiti Medici, Manipolazione degli Alimenti (100, M)

5,10€

(as of Sep 02, 2024 11:00:12 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

Perché Scegliere i nostri Guanti in Lattice?

I nostri guanti in lattice rappresentano la scelta ideale per i professionisti che cercano la massima protezione e precisione durante il loro lavoro. Realizzati specificamente per offrire una sensibilità tattile eccezionale, garantiscono qualità e durabilità.

Comodità e Durabilità alla portata di mano

I guanti in lattice offrono numerosi vantaggi, soprattutto in ambienti professionali come studi di tatuaggio, dove la precisione e l’igiene sono fondamentali:

Alta Sensibilità Tattile: Il lattice garantisce una sensazione quasi “seconda pelle”, permettendo una manipolazione precisa, e una maggiore sensibilità al tatto.Resistenza a Strappi e Perforazioni: Materiali di alta qualità assicurano una maggiore durabilità durante l’uso, proteggendo le mani da aghi e altri oggetti appuntiti.Presa Migliorata: La superficie leggermente ruvida dei guanti offre una presa sicura e stabile su attrezzature e strumenti, riducendo il rischio di scivolamenti.Comfort e Riduzione della Fatica: Progettati per adattarsi comodamente alle mani, minimizzano la fatica durante sessioni di tatuaggio prolungate.

Scegliere HANSKA significa affidarsi a un marchio che pone l’attenzione ai dettagli, l’innovazione e la sostenibilità al primo posto. Ogni prodotto è progettato con cura per offrire la migliore esperienza possibile.

Scegli il meglio per te. Garantisci professionalità.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 20,2 x 11,4 x 6,2 cm; 380 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 12 dicembre 2022

Produttore ‏ : ‎ intco medical

ASIN ‏ : ‎ B0BPSPVGR4

Numero modello articolo ‏ : ‎ HSKA

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Categoria ‏ : ‎ Unisex – Adulto

🧴 HANSKA Guanti Monouso Nitrile – Senza Polvere:Realizzati in plastica nitrilica di alta qualità, questi guanti monouso offrono resistenza e durabilità senza l’uso di polvere, riducendo il rischio di allergie e contaminazioni.

🛡️ Usa e Getta – Ambidestri:Convenienza e igiene al primo posto, questi guanti sono progettati per essere usati una sola volta e sono ambidestri, adatti sia per la mano destra che per la sinistra, facilitando l’uso in ambienti di lavoro veloci.

🧼 Non Sterili – Base di Gomma:Pur non essendo sterili, offrono una protezione affidabile grazie alla loro base di gomma acrilonitrile-butadiene, ideali per compiti che non richiedono sterilità ma necessitano di protezione contro contaminazioni e sostanze nocive.

✋ Migliore presa dei guanti:Grazie all’adesione del nitrile sui palmi e sulla punta delle dita, questi guanti garantiscono una presa sicura e confortevole, essenziale per compiti delicati in ambiti medici, cosmetici e per tatuaggi temporanei.

🔬 Adatti per Ambiti Medici, Manipolazione degli Alimenti:Versatili e sicuri, questi guanti sono ideali per una vasta gamma di applicazioni, inclusi settori medici, cosmetici, manipolazione degli alimenti, garantendo protezione e igiene.