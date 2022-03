Un episodio che si sarebbe potuto concludere in tragedia è avvenuto qualche giorno fa. Un cane chiamato Hansel mentre stava giocando a riprendere una pallina da tennis, ad un certo punto l’ha masticata ed ingoiata. Le sue amiche umano erano davvero spaventate.

Una vicenda terribile, che si sarebbe potuta concludere nel peggiore dei modi. Tuttavia, grazie alla prontezza delle ragazze e della dottoressa, c’è stato il lieto fine che tutti speravano.

Kristie Williams ha raccontato che era uscita con il suo cucciolo per fare la loro passeggiata di routine. Dopo aver fatto il giro del quartiere, sono andati nel parco per giocare.

Il piccolo ama correre dietro la sua pallina da tennis e vorrebbe passare ore a giocare. Tuttavia, in quell’occasione è avvenuto qualcosa di insolito e drammatico, che ha spezzato il cuore della sua amica umana.

Hansel non si sa bene per quale motivo, dopo aver preso la pallina, ha iniziato a masticarla e, in pochi secondi, l’ha ingoiata. Però l’oggetto è rimasto incastrato nella sua bocca.

Di conseguenza il piccolo a quattro zampe stava per soffocare e la donna, che ha assistito a tutta la scena, è presto intervenuta per aiutarlo. Per prima cosa lo ha preso in braccio e riportato a casa.

La tecnica della veterinaria per salvare il piccolo Hansel

Anche l’altra ragazza non sapeva come comportarsi in questa situazione drammatica. Per questo hanno deciso di prendere la macchina e di andare di corsa dal veterinario, perché era l’unica persona che poteva aiutare il cucciolo.

Hansel in quei secondi drammatici, ha perso i sensi. Infatti una volta arrivati nella clinica, la dottoressa ha voluto mostrare a tutti la tecnica usata per salvarlo. Dice che è una cosa utile, quando ci si trova davanti a questi episodi. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Si chiama Tecnica Extraction e consiste nel far sdraiare il cane sulla schiena e con un colpo sulla trachea a forma di J, si deve provare a far uscire l’oggetto che è rimasto incastrato nelle vie aeree.