Hans Zimmer in Italia nel 2022: le date e i biglietti dei concerti del compositore tedesco autore delel colonne sonore de Il re leone e Il gladiatore.

Grande musica da cinema nel 2021 in Italia. Hans Zimmer, il compositore tedesco noto per aver firmato alcune delle colonne sonore più importanti degli ultimi trent’anni, ha annunciato due concerti con la sua orchestra dal vivo nel nostro paese tra due anni. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sulle date e i biglietti dei live dell’autore della soundtrack de Il re leone.

Hans Zimmer in Italia: date e biglietti

Il compositore tedesco è famoso per aver scritto la colonna sonora di film come Rain Man, Dunkirk, Il re leone, Il gladiatore, Pearl Harbour, The Ring, L’ultimo samurai, Batman Begins, Pirati dei Caraibi, Inception, Interstellar e altri ancora.

Le date annunciate inizialmente erano quelle del 17 marzo 2021 all’Unipol Arena di Bologna e il 18 marzo al Mediolanum Forum di Assago (Milano), ma a causa del perdurare dell’emergenza Coronavirus gli eventi sono slittati di un anno. Il 30 marzo 2022 si terrà il concerto al Forum di Assago, mentre il 31 marzo è previsto quello a Bologna. I biglietti già acquistati rimarranno validi per le nuove date.

Hans Zimmer

Hans Zimmer: il re delle colonne sonore

Compositore tra i più amati di Hollywood, ha vinto un premio Oscar per la Miglior colonna sonora nel 1995 grazie a Il re leone, su ben 11 candidature dal 1989 (Rain Man) al 2018 (Dunkirk). Con Il re leone ha vinto anche un Golden Globe, premio che ha ricevuto anche nel 2001 per Il gladiatore, su 14 candidature.

Tra i suoi lavori più recenti va ricordata la colonna sonora per Blade Runner 2049, sequel del film cult Blade Runner, e X-Men Dark Phoenix, ultimo capitolo della saga degli X-Men, senza dimenticare il remake live action dello stesso Il re leone.

Di seguito Remember, brano estratto da The Lion King: