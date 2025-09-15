Hanoi: La Capitale Sostenibile del Vietnam da Scoprire

La capitale del Vietnam, Hanoi, ha vinto il Sustainable Tourism Award ai TPO Best Awards 2025, riconoscendo il suo impegno nel turismo sostenibile. La giuria, riunita a Ho Chi Minh City, ha premiato Hanoi per la sua capacità di coniugare crescita economica, rispetto per l’ambiente e inclusione sociale, puntando a un futuro più green.

Hanoi si è distinta per diverse iniziative concrete che mirano a ridurre l’impatto ambientale e coinvolgere cittadini e turisti. Un esempio è la lotta alla plastica monouso: hotel, ristoranti e tour operator promuovono l’uso di borracce e contenitori alternativi, mentre la raccolta differenziata è diventata più accessibile con traduzioni in varie lingue.

Tra le esperienze offerte ci sono l’eco-turismo e il community-based tourism, con soggiorni in homestay autentici e escursioni guidate da locali. Inoltre, il mercato sostenibile aiuta a preservare le tradizioni locali.

Hanoi ha messo in evidenza anche l’importanza della digitalizzazione e dello sviluppo inclusivo, investendo in strutture tecnologiche e fonti di energia rinnovabile. Tra le iniziative significative figura il “Green Sunday”, una campagna domenicale che coinvolge cittadini e turisti in attività di pulizia dei parchi e riduzione dei rifiuti.

Il riconoscimento ricevuto dai TPO Best Awards 2025 rappresenta non solo un importante successo, ma anche un’opportunità per attrarre un turismo di qualità. Secondo la direttrice del Dipartimento del Turismo di Hanoi, questo premio riflette un impegno verso un turismo inclusivo che genera benefici economici e sociali.

Infine, Hanoi offre numerosi luoghi da visitare, come il Lago Hoan Kiem, il Tempio della Letteratura, e l’Opera House, che testimoniano la sua ricca storia e cultura.