Hanno un ruolo i dazi di Trump contro la Cina?

L’amministrazione Trump ha concesso una proroga di 75 giorni a ByteDance per finalizzare la vendita delle sue operazioni di TikTok negli Stati Uniti, rinviando la scadenza a metà giugno e evitando un divieto dell’app. La decisione riflette negoziati complessi tra aziende e investitori americani e le tensioni commerciali con la Cina, mentre Trump ha affermato che sono necessari ulteriori dettagli per ottenere tutte le approvazioni richieste. Le aziende americane, tra cui Amazon e Microsoft, sono interessate all’acquisizione, ma la Cina è riluttante a concedere il suo assenso a causa di nuove tariffe commerciali imposte dagli Stati Uniti.

La questione di TikTok è legata a una legge del Congresso del 2024 che imponeva a ByteDance di vendere l’app entro sei mesi per motivi di sicurezza nazionale, con l’ex amministrazione Biden che ha sottolineato i rischi di spionaggio. TikTok è stato brevemente rimosso dagli Stati Uniti a gennaio 2023, ma la situazione è cambiata con l’insediamento di Trump, che ha congelato l’applicazione della legge.

In aggiunta, le relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina si sono deteriorate, con nuovi dazi che hanno portato a una tariffa complessiva del 54% sulle merci cinesi e a controtariffe del 34% da parte di Pechino. La Cina ha chiarito che non approverà alcuna cessione senza un confronto sui dazi, e Trump ha ipotizzato che un compromesso potrebbe emergere dall’allentamento delle tariffe in cambio dell’approvazione cinese. Diverse proposte di acquisto per TikTok sono state avanzate, tra cui quella di grandi aziende e investitori nel settore tecnologico.