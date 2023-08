Hanno ucciso l’uomo ragno, chi sia stato non si sa Forse quelli della mala, fo…

🎶 Hanno ucciso l’uomo ragno, chi sia stato non si sa

Forse quelli della mala, forse la pubblicità 🎶 Ditelo che l’avete letta cantando! Era il 1992 quando gli 883 iniziarono a farsi conoscere grazie a “Hanno ucciso l’Uomo Ragno”, la prima grande hit del duo formato da Max Pezzali, voce, e Mauro Repetto, co-autore dei testi. Un successo clamoroso che portò celebrità, da una parte, e crisi, panico, disorientamento dall’altra.

Repetto, infatti, sparisce improvvisamente abbandonando Max, la musica e quella popolarità così agognata e arrivata di colpo. Perché? Cos’è accaduto? Con “Non ho ucciso l’Uomo Ragno” Mauro Repetto ci racconta la sua storia, quel sogno da cui è fuggito e che non gli ha fatto trovare pace per molto tempo. 🎆 Dal 19 settembre in libreria e su tutti gli store online!