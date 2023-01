hanno scelto di amare le sue cicatrici foto

La storia della cagnolina Lisa: una famiglia amorevole ha scelto di adottarla nonostante le sue cicatrici e la deformità del musetto.

Adottare un animale significa donargli una vita degna di essere vissuta. Per i quattro zampe che si trovano nei rifugi le giornate sono estremamente tristi e solitarie. Le possibilità che hanno di essere adottati non sono molte, soprattutto per gli animali anziani, affetti da patologie o da difetti fisici. Queste difficoltà non dovrebbero scoraggiare nessuno, anzi dovrebbero essere considerate dei punti di forza. Proprio così è stato, ad esempio, per la famiglia Doblar, che ha deciso di salvare dal canile una cagnolina di nome Lisa, una dolce cucciola il cui musetto è stato deturpato da alcune cicatrici rimaste a seguito di una grave infezione.

La cagnetta quando aveva solo dieci settimane di vita ha avuto bisogno di un importante intervento chirurgico per curare le palpebre gonfie e le ferite sparse su tutto il muso, soprattutto in mezzo agli occhi. Quando è arrivata al rifugio Humane Society della Silicon Valley (a San Francisco nella California settentrionale, negli Stati Uniti d’America), i volontari temevano che Lisa non sarebbe mai stata adottata a causa del suo aspetto.

Un giorno, però, nel canile è arrivata la signora Doblar insieme alle sue due bambine. Le piccole hanno visto la cagnolina e se ne sono subito innamorate. Come ha raccontato Christine Doblar a The Dodo, le figlie temevano che qualcuno avrebbe adottato Lisa prima di loro perché «la reputavano fantastica. La cucciola ha una personalità meravigliosa e frizzante. Il fatto che si rivolgesse a ciascuno di noi e che fosse altrettanto amorevole ed esuberante con tutti quelli che salutava… abbiamo fatto amicizia anche con altri cani al rifugio, ma nessuno poteva essere paragonato a lei».

La famiglia ha deciso così di accogliere nella sua casa la cagnetta, ribattezzata con il nome più appropriato di “Lucky“. Come ha ricordato il rifugio sulla sua pagina Facebook (@Humane Society Silicon Valley), l’adozione di Lucky è stato un gesto straordinario che ha ricordato a tanti umani l’importanza di accogliere gli animali domestici con problemi fisici o di salute senza lasciarsi ostacolare dalle possibili difficoltà. Le bambine Doblar hanno visto nella cucciola tutta la sua dolcezza, il suo potenziale e la sua personalità unica, donandole il loro affetto incondizionato. Da allora Lucky ha trascorso le sue giornate nell’amorevole casa, circondata dall’affetto dei suoi famigliari. La sua storia è un esempio per tutti coloro che sceglieranno di adottare animali svantaggiati salvandoli da una vita di reclusione e tristezza. (di Elisabetta Guglielmi)