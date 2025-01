“Hanno preso tutto” Maxi furto nella casa del famoso italiano: il bottino è da capogiro

Il furto subito da Stefano Orfei, figlio della celebre artista circense Moira Orfei, ha suscitato preoccupazione e interesse nel pubblico. Stefano, 58 anni, vive con la moglie Brigitta Boccoli e i loro due figli nella sua residenza a Roma, nel quartiere di Ponte Milvio. Le indagini sono attualmente in corso per chiarire le circostanze del crimine, durante il quale i ladri avrebbero rubato un ingente bottino, tra cui dieci orologi di lusso di marche prestigiose come Rolex, Bulgari e Chanel. Il valore totale della refurtiva sta ancora venendo quantificato e include anche diamanti per un valore di 150mila euro e contante per 1300 euro. La polizia sta lavorando attivamente per identificare i responsabili di questo furto.

Stefano Orfei è una figura nota nel panorama circense italiano ed è rappresentante della storica dinastia Orfei. Originario di Genova, è il figlio di Moira Orfei, icona dell’arte circense, e di Walter Nones, un impresario di successo. Fin da giovane, Stefano ha manifestato un forte interesse per il circo, influenzato dalle carriere dei suoi genitori. Ha trascorso una lunga carriera come acrobata e domatore, contribuendo a mantenere viva la tradizione circense della sua famiglia.

Nel 2006, ha partecipato al reality show “Reality Circus” su Canale 5, dove ha svolto il ruolo di supervisore per i concorrenti nel loro percorso di prove circensi. È stato in quell’occasione che ha conosciuto Brigitta Boccoli, famosa showgirl degli anni Ottanta e Novanta, che è diventata sua moglie e madre dei suoi due figli, Manfredi e Brando. Nel 2016, Stefano è stato un naufrago all’Isola dei Famosi, ampliando ulteriormente la sua notorietà al di là del circo.

La famiglia Orfei rimane una parte significativa della cultura circense italiana. Gli eventi recenti, in particolare il furto, hanno messo in evidenza l’attenzione mediatica e pubblica che circonda le loro vite, mantenendo alto l’interesse per la loro storia e le loro tradizioni.