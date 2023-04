Hanno preso le pulci? Come fare a togliere tutti i parassiti da cane e gatto

Ecco come togliere le pulci al cane e al gatto, anche in modo naturale, senza creare danni o fastidi ai nostri piccoli amici.

Le pulci sono parassiti che si nutrono del sangue di alcuni animali. Sono molto piccole e non sempre è così facile individuare loro oppure le loro larve e uova.

Cani e gatti sono le vittime preferite di questi insetti e, dal momento che nella maggior parte delle famiglie sono presenti animali domestici, è opportuno controllare e tenerli alla larga.

I vostri animali sono irrequieti, si grattano e hanno preso le pulci? Come togliere tutti i parassiti ve lo diciamo noi in questo articolo, anche con rimedi naturali che non fanno male ai nostri piccoli pelosetti.

Vedremo come capire se le pulci sono presenti nel pelo del cane o del gatto, come intervenire nel modo giusto e risolvere questo fastidioso inconveniente.

Hanno preso le pulci? Ecco cosa fare per toglierle dal pelo di cane e gatto

Se questi insetti fastidiosi sono presenti, cani e gatti inizieranno a grattarsi in modo ripetuto e più aggressivo del solito. Inoltre, potrebbero anche mordersi da soli.

Ispezionando il pelo, si noteranno dei segni molto precisi della loro presenza:

zone senza pelo

pelle irritata

puntini neri

puntini bianchi

Nel caso ci fossero dei puntini bianchi, questo significa che le pulci hanno lasciato sull’animale le loro uova, mentre se vedete dei puntini neri, allora questi sono le loro feci.

Cosa fare se guardando il pelo trovate questi esserini tanto fastidiosi e pericolosi? Vediamo come procedere:

mettere i guanti; prendere un pettine apposito con denti molto stretti e toglierle dalla pelle all’estremità del pelo; lavare il pettine con acqua calda e sapone; lavare l’animale con lo shampoo specifico antipulci.

Sia il pettine che lo shampoo si possono trovare facilmente nei negozi dedicati agli animali oppure online.

Metodi naturali per togliere le pulci

Ci sono alcuni rimedi del tutto naturali senza rischiare che nei prodotti acquistati ci possano essere delle sostanze chimiche. Questi sono il limone e l’aceto.

Una prima miscela che si può usare è acqua calda e aceto di vino bianco, mentre una seconda è composta da acqua calda e limone.

Basta passare queste miscele dopo aver tolto le pulci con il pettine e poi sciacquare molto bene il pelo solamente con l’acqua.

Tuttavia, cercate di fare prima una prova su una piccola parte di pelle perché alcuni animali potrebbero sviluppare reazioni allergiche.

L’importanza della prevenzione

Per evitare di arrivare a dover togliere le pulci, le loro feci o le loro uova dal pelo del vostro amico a quattro zampe, è opportuno agire per una buona prevenzione.

Questo vuol dire usare degli antiparassitari, soprattutto nel periodo della primavera. Ce ne sono di diversi tipi e il veterinario sarà in grado di consigliare quello più adeguato al cane o al gatto che possedete.