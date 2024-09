Hanno perso entrambi nella stessa notte

Robbie Williams e Ayda Field stanno vivendo un’immensa tristezza a causa della perdita dei loro cani storici, Poupette e Walle, che sono venuti a mancare nella stessa notte. La coppia era legata a questi animali da oltre 14 anni; infatti, Poupette aveva 18 anni ed era già il cane di Ayda prima ancora che incontrasse la popstar. Entrambi i cani hanno avuto un ruolo significativo nel loro matrimonio, ricoprendo i ruoli di damigella e paggetto d’onore nel 2010.

Ayda ha condiviso il triste annuncio sui social media, pubblicando foto di Poupette e Walle sul suo profilo Instagram. Nella sua dedica, ha descritto come i due cani abbiano abbandonato questo mondo mentre ascoltavano ‘Dancing Queen’, circondati da amore. Per Ayda, Poupette non è stata solo un animale domestico, ma una compagna di vita. Ha raccontato come, fin dal loro incontro, Poupette è diventata una parte ineliminabile della sua vita, definendola la sua “ombra” e sottolineando la forza del loro legame, che trascendeva le parole.

Poupette e Walle hanno condiviso con la coppia ogni tappa importante della loro vita, dalla nascita dei quattro figli della coppia a vari viaggi, sia per piacere che per lavoro. Hanno supportato Robbie durante i suoi tour e si sono adattati ai cambiamenti del matrimonio, vivendo i momenti belli e difficili insieme ai loro padroni.

Ayda ha espresso il suo dolore, evidenziando l’impatto che la perdita di Poupette e Walle ha avuto nella sua vita quotidiana. Ha descritto come per la prima volta in 18 anni non avrà “la sua ombra” ad accoglierla alla porta, rendendo evidente quanto fosse profondo il loro legame. Ha chiuso il suo messaggio con un toccante addio, assicurando che l’amore per i due cani rimarrà eterno e sperando di rivederli un giorno.

La tragedia familiare di Robbie e Ayda mette in evidenza il profondo legame che può esistere tra gli esseri umani e gli animali domestici, un affetto che può portare sia gioia che grande dolore. Con Poupette e Walle che hanno lasciato il mondo, la coppia si ritrova a riflettere su una vita condivisa con i loro amati amici a quattro zampe, un amore che non conosce confini.