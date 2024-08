hanno lasciato il programma solo qualche mese fa

L’estate solitamente è il momento in cui nascono gli amori, ma per la coppia vip di Uomini e Donne è il contrario: la crisi

Manca ormai poco all’inizio delle riprese della nuova edizione di Uomini e Donne. Sul web impazza il gossip di una presunta crisi tra due dei protagonisti più amati della scorsa stagione: Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone. I fan più attenti hanno notato un dettaglio che ha fatto scattare il campanello d’allarme: le foto di coppia sono scomparse dai profili social di entrambi. Cosa sta succedendo davvero tra la dama e il cavaliere?

Crisi di coppia per i due protagonisti di Uomini e Donne: Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone

Mentre i fan contano i giorni che li separano dall’inizio delle nuove registrazioni del dating show, sui social è esploso il gossip. I noti influencer Amedeo Venza e Deianira Marzano, spesso vicini ai protagonisti del programma, hanno ricevuto numerose segnalazioni da parte dei follower. I molti interrogativi hanno infiammato il dibattito online.

Le risposte non si sono fatte attendere. Deianira e Amedeo, che di recente hanno trascorso qualche giorno in Puglia insieme alla coppia, hanno confermato ciò che molti temevano. Asmaa e Cristiano avrebbero avuto delle discussioni durante le vacanze:

“Hanno avuto degli screzi, più che altro per motivi caratteriali. Alcuni giorni stavano bene, altri non si parlavano proprio.”

Nonostante le voci di crisi si siano fatte sempre più insistenti, né Asmaa né Cristiano hanno risalisciato dichiarazioni. Questo silenzio fa rumore e ha scatenato varie ipotesi. Chi pensa che la coppia stia cercando di risolvere i problemi in privato, lontano dai riflettori. Chi invece crede che stiano aspettando l’inizio delle registrazioni di Uomini e Donne per raccontare tutto in diretta, magari davanti a Maria De Filippi.

Amedeo Venza si è detto speranzoso:

“Mi dispiace per questa coppia, ma al momento sono in crisi. Spero possano chiarire al più presto.”

Il percorso di Asmaa e Cristiano è stato tutt’altro che lineare. Tra loro non è scoccato subito il colpo di fulmine. Per lungo tempo, infatti, il cavaliere ha frequentato Giulia, e in molti erano pronti a scommettere che sarebbe uscito dal programma con lei. Ma il destino ha deciso diversamente: Cristiano ha incrociato lo sguardo di Asmaa e da lì è nato qualcosa di speciale. In pochi mesi, i due hanno sorpreso tutti, annunciando il loro amore e la decisione di convivere e pensare a dei figli.

Eppure, proprio quando sembrava che la loro storia stesse per decollare, ecco arrivare i primi segnali di crisi. I fan del programma, e non solo, restano col fiato sospeso. Non resta che attendere gli sviluppi, sperando che il prossimo capitolo di questa storia possa riservarci un lieto fine.