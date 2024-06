hanno invaso l’Italia, sono giganti e velenosi

C’è una nuova invasione di ragni nel mondo, fanno paura perché sono giganti e velenosi, ecco che cosa sappiamo.

Tra le specie che fanno più discutere sul nostro pianeta, una è sicuramente quella degli aracnidi. Questa comprende ragni, zecche e simili. I ragni, soprattutto, sono quelli che creano maggiore scompiglio. Ci sono centinaia di specie diverse, ognuna con le sue caratteristiche.

Ci sono persone che li amano e persone che hanno molta paura dei ragni. Questa è una vera e propria fobia che prende il nome di aracnofobia. Di solito, colpisce le donne, ma credo che di fronte a questa invasione nessuno può rimanere indifferente. Parliamo di ragni giganti e velenosi.

Vediamo qui di seguito tutte le ultime informazioni note e quelle che si stanno diffondendo ultimamente. La domanda principale delle persone, ma anche degli studiosi che se ne stanno occupando è principalmente una: quanto possono essere pericolosi per l’uomo?

I ragni ti fanno paura? Questi sicuramente sì: arriva il ragno Joro

Parliamo dell’invasione del ragno Joro, il quale è una specie molto grande e velenosa. Questa descrizione basta a incutere un certo timore, anche in chi adora questo tipo di animali.

Il ragno Joro è un tipo di ragno giapponese. Vuol dire che arriva dall’Asia, non solo dal Giappone in realtà, ma si può trovare anche in Cina, Taiwan e in Corea. Il suo nome scientifico è Trichonephila clavata. Molti si chiederanno come mai un ragno presente solamente in alcuni paesi dell’Asia sia adesso in paesi come l’America, principalmente negli stati del nord.

Complici sicuramente i viaggi, la globalizzazione, le persone che amano questi animali e che li vogliono assolutamente in casa. Una serie di fattori ha permesso che questo particolare tipo di ragno si stabilizzasse per prima cosa negli Stati Uniti. Dai primi avvistamenti nel 2014 adesso si parla di una vera e propria invasione.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema >>> Quale è il ragno più velenoso al mondo? Tutte le informazioni su Hercules

La femmina può raggiungere gli 8 cm di lunghezza, sono esemplari grandi e si adattano molto bene alle varie condizioni ambientali e climatiche. Le loro dimensioni li rendono prede difficili e questo è un altro elemento a favore della loro diffusione.

Sono riconoscibili perché hanno un colore particolare: sono neri e gialli con punte di rosso. Non è difficile incontrarli perché amano in particolar modo l’ambiente urbano. Quindi, si trovano facilmente sui lampioni, sui pali del telefono e simili. Ma veniamo ora alla domanda più importante: è pericoloso per l’uomo?

Il morso del ragno Joro è doloroso e velenoso. Dalle prime informazioni a disposizione degli studiosi sembra che però non sia pericoloso per la vita dell’uomo. Inoltre, questo ragno ha un’indole timida e non aggressiva, quindi, non dovrebbe andare alla ricerca di animali domestici o persone da attaccare.