hanno deciso di interrompere la frequentazione

Il dating show di Maria De Filippi, andato in onda con una nuova scoppiettante stagione, è terminato da pochissimo tempo. Eppure ci sono già due partner che hanno deciso di lasciarsi, dopo essersi scelti nel programma. A Uomini e Donne una coppia si separa ad appena due settimane dalla chiusura della trasmissione. Chi è che non sta più insieme?

Lei lo aveva sempre difeso, soprattutto dagli attacchi ricevuti in studio e sui social. C’era chi lo definiva un ragazzo montato, un vero e proprio narcisista, troppo sicuro di sé e falso, qualcuno che si credeva di essere chissà chi.

La sua dama sui social aveva detto che, in realtà, aveva trovato un ragazzo semplice, umile, ingenuo, genuino. Insomma, perfetto per lei e per quello che stava cercando in un uomo. Peccato che le cose non siano andate come previsto.

E pensare che lei lo aveva definito come una persona buona, con cui stare bene insieme e per il quale provava attrazione fisica. Anche se a volte risultava essere un po’ immaturo e avere un linguaggio infantile.

Tra i due era scoccata la scintilla, un vero e proprio colpo di fulmine che poi è cresciuto e si è trasformato in qualcosa di più. I due erano complici, avevano un bel legame, erano l’uno il porto sicuro dell’altro. Almeno fino a quando è durata.

Uomini e Donne: la coppia si separa poco dopo la fine del dating show

Mario Verona e Milena Parisi non sono andati avanti a lungo con il loro rapporto. Tutti credevano che le cose sarebbero durate a lungo quando i due si sono scelti. A 15 giorni dalla fine del programma, però, arriva la notizia della loro separazione definitiva. Come ha annunciato la stessa Milena.

Adesso i due sono amici e lei confessa di essere single. Non sa se definirsi felicemente single, anche perché crede che chi lo dice sia un ipocrita, per auto convincersi che vada tutto bene così com’è. “Crederò nell’amore fino all’ultimo dei miei giorni e oltre. (…) Dagli errori io ho solo imparato a come affrontare e accogliere meglio il prossimo. Gli uomini oggi (e non solo quelli di oggi) hanno paura della paternità. Se non fossi diventata mamma così tanto giovane sicuramente oggi avrei avuto difficoltà a trovare un uomo con le pa*le, come il padre dei miei figli”.

