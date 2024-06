“Hanno accoltellato mio figlio, poteva finire peggio” tanta paura per la VIP

Per Rita De Crescenzo non si tratta affatto di un periodo facile. La content creator e influencer napoletana residente a Pallonetto di Santalucia ha rivelato, evidentemente commossa, un episodio davvero impressionante e spiacevole attraverso un video su TikTok.

L’influencer ha parlato di suo figlio “Checco”, come affettuosamente lo chiama lei, che è stato vittima di un’aggressione violenta durante un tentativo di rapina in via della Maddalena. L’evento ha avuto luogo nella tarda serata del 19 giugno, lo scorso mercoledì. Ovviamente si tratta di un episodio sempre spaventoso e preoccupante, specie quando avviene con armi e in mezzo alla strada.

De Crescenzo, visibilmente esausta e preoccupata, ha informato i suoi follower di aver sporto denuncia presso i carabinieri. “È successo qualcosa di terribile – ha raccontato l’influencer su TikTok – Questa notte mio figlio Checco è stato accoltellato. Due ragazzi di colore hanno tentato di rubargli lo scooter. Lo hanno aggredito con un oggetto appuntito. L’hanno ferito alle mani. È stata una situazione davvero brutta. Cosa possiamo fare? Di sera non possiamo più uscire. Non riesco proprio a pensare”.

Poco dopo, Rita De Crescenzo ha condiviso un altro video che mostrava la mano del figlio Checco bendata. Con grande rabbia, la donna ha reclamato giustizia, chiedendo che vengano presi provvedimenti perché, per la madre, il figlio “avrebbe potuto essere ucciso”.

“Voglio che coloro che gli hanno fatto del male siano puniti, voglio la verità”, conclude De Crescenzo, ed è quanto vorrebbe una madre infuriata con chi ha barbaramente aggredito il figlio. Il giovane, nato nel 2007, si trovava in motorino in via della Maddalena nel quartiere Stella, quando è stato avvicinato da due individui. Con il volto coperto, i due lo hanno fatto cadere dallo scooter e lo hanno colpito ripetutamente con un oggetto appuntito, si ipotizza un cacciavite, ferendolo alla mano sinistra.

Rita De Crescenzo ha raccontato di aver curato personalmente il figlio e di aver informato immediatamente Don Luigi Merola sull’accaduto, il quale, secondo la tiktoker, si sta interessando alla vicenda. Successivamente, l’influencer ha avanzato l’ipotesi che dietro questa aggressione ci possa essere un’altra influencer, probabilmente collegata ad ambienti criminali dei Quartieri Spagnoli. Da mesi, la presunta mandante, le avrebbe rivolto minacce e insulti a causa di litigi nati sui social media. Tutto da vedere nei prossimi giorni se si sia trattato davvero di una “faida social” o se sia stato solo un episodio di piccola criminalità.