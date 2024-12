Hanna Herasimchyk, chiamate e messaggi dopo la sua morte: il piano dell’ex

Konrad Daniec, un uomo polacco di 43 anni, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso la sua compagna Hanna Herasimchyk, strangolandola nel loro appartamento a Pozzuolo Martesana, Milano, tra l’11 e il 12 giugno. Dopo il presunto omicidio, Daniec ha trascorso oltre 24 ore lontano da casa, dormendo nel camion utilizzato per lavoro, giustificando la sua assenza con la volontà di evitare ulteriori litigi dopo un’accesa discussione con Hanna.

Il 13 giugno, preoccupato per le mancate risposte della compagna, che era già morta, Daniec è rientrato nell’appartamento, trovando il corpo di Hanna a terra, con lividi e una ciocca di capelli chiusa nella mano. È stato lui a chiamare i carabinieri, affermando di essere stato testimone di una lite tra Hanna e un ex fidanzato di lei, che avrebbe inviato messaggi minatori. Tuttavia, questo racconto è stato considerato dagli inquirenti come un tentativo di sviare le indagini, portando Daniec a diventare il principale sospettato.

Gli amici della vittima hanno riferito di litigi frequenti e violenti tra la coppia, spesso caratterizzati da aggressioni fisiche da parte di Daniec. Hanna, a causa della sua mole fisica, non era in grado di difendersi efficacemente. In un’occasione raccontata a un amico, Daniec l’avrebbe picchiata fino a farle perdere conoscenza. Anche i vicini di casa avevano notato le continue e violente discussioni tra i due, con l’ultimo episodio di brutale violenza avvenuto un mese prima della morte di Hanna, quando lei aveva chiesto aiuto.

La madre di Daniec, sospettosa del comportamento del figlio, lo ha provocato parlando dell’omicidio di Hanna, ma lui ha negato ogni responsabilità, affermando di non essere un assassino e che, se fosse stato coinvolto, sarebbe già stato arrestato. La giudice per le indagini preliminari, Anna Magelli, ha disposto per Daniec la custodia cautelare in carcere per omicidio aggravato dalla convivenza, escludendo la crudeltà. La decisione è stata giustificata dall’allarmante pericolosità sociale dell’uomo e dalla sua incapacità di controllare impulsi aggressivi, evidenziando così la gravità della situazione.