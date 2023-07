Hank vuole più attenzioni del cane Trip

Hank è il migliore amico del cane Trip, ma non vuole condividere le attenzioni della sua umana: il video dell’asinello geloso conquista il web.

La maggior parte degli esseri viventi prova emozioni molto simili a quelle degli esseri umani. Che siano la felicità, la tristezza o la gelosia, se ne possono trovare esempi non solo tra gli umani ma anche tra gli animali. A fornire un’ulteriore dimostrazione al riguardo sono una serie di video condivisi su TikTok che mostrano la gelosia provata da un asinello di nome Hank nei confronti del suo migliore amico a quattro zampe, il cane Trip. Hank, infatti, non vuole in alcun modo condividere le coccole che la sua umana gli riserva, mostrandosi estremamente geloso quando la donna accarezza il cagnolino.

L’asinello Hank allontana il cane Trip per ricevere più coccole dalla sua umana

Hank e Trip vivono alla Triple Brook Farm, una Fattoria didattica a Ball Ground (GA), un comune degli Stati Uniti d’America situato nello Stato della Georgia nella contea di Cherokee.

I video che hanno per protagonisti Hank e Trip sono stati condivisi su TikTok dalla donna che gestisce la fattoria didattica, all’account @triple brook farm. Come si legge sul profilo social, la Triple Brook Farm con i filmati postati «Hoping to give you JOY through animals» (tradotto in italiano: «Sperando di darti GIOIA attraverso gli animali»).

Il pensiero dell’asinello Hank è sintetizzato in una breve frase posta a corredo delle immagini: «That’s my mom not yours» (tradotto in italiano: «Questa è la mia mamma, non la tua»). Così si legge, infatti, nelle didascalia subito successive che riportano le parole della proprietaria della fattoria: «Hank the Donkey is so jealous. Trip is his best friend, but he doesn’t want to share me» (tradotto in italiano: «Hank l’asinello è così geloso. Trip è il suo migliore amico, ma non vuole assolutamente condividermi»).

@triplebrookfarmBest Friends♬ nintendo wii (mii channel) song – julie on the internet

@triplebrookfarm Music to my ears #farm #happy #seratonin #walmart ♬ Love You So – The King Khan & BBQ Show

@triplebrookfarm Race to Mom ❤️ #donkey #seratonin #minidonkey #happy ♬ The Race Is On – Sawyer Brown

@triplebrookfarm Those #American boys 🇺🇸 #usa #farmer #donkey ♬ original sound – Triple Brook Farm

Nel breve filmato è possibile vedere la reazione dei due animali all’arrivo della loro umana. Il cane Trip, un esemplare di simil Pastore maremmano dal manto bianco, ha raggiunto subito la recinzione e ha appoggiato le zampette al cancello per sporgersi quanto più possibile e ricevere le carezze della donna. Hank, l’asinello grigio, non appena si è reso conto che Trip stava salutando la loro umana, ha ragliato forte per attirare l’attenzione ed è corso a tutta velocità verso il cancello. Qui ha dato uno spintone a Trip per farlo spostare e poter ricevere così da solo le coccole e le attenzioni tanto agognate. Come dimostrano i filmati condivisi su TikTok, gli asini sono ottimi animali domestici: esemplari estremamente affettuosi e amichevoli, adorano condividere il loro tempo con gli altri animali e con gli esseri umani. Hank vuole molto bene a Trip, ma quando si tratta di ricevere le carezze della proprietaria allora l’amicizia passa in secondo piano e viene messa in ombra dalla gelosia. Come si può vedere dalle immagini, però, non appena Hank si accorge che la donna presta le stesse attenzioni sia a lui sia al cane si inizia a calmare e accetta che anche Trip riceva la sua dose giornaliera di affetto. (di Elisabetta Guglielmi)