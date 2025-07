Hamrun Spartans: storica qualificazione in Champions League

Il mondo del calcio ha visto una straordinaria impresa, lontana dai riflettori, che rimarrà nella memoria degli appassionati. L’Hamrun Spartans, club maltese, ha scritto una nuova pagina della sua storia qualificandosi per il secondo turno preliminare di Champions League, dopo una gara emozionante contro lo Zalgiris Vilnius.

Dopo aver recuperato un passivo di 2-0 dall’andata nei tempi regolamentari, la squadra ha resistito durante i tempi supplementari, giungendo ai calci di rigore. Qui è avvenuto uno spettacolare testa a testa che ha visto ben 28 tiri, conclusi con la vittoria dei maltesi per 11-10. Questo trionfo rappresenta la prima qualificazione in un turno di Champions League né per il club né per il calcio maltese in generale.

Allo svolgimento della partita ha contribuito in modo significativo Giacomo Modica, allenatore siciliano di Mazara del Vallo, che ha assunto la guida della squadra solo un mese fa. Sotto la sua direzione, l’Hamrun Spartans ha dimostrato tenacia e determinazione, elementi fondamentali per il raggiungimento di questo traguardo.

Ora, l’Hamrun Spartans si prepara ad affrontare una nuova sfida, decisamente impegnativa, contro la Dinamo Kiev, un avversario di grande prestigio. Tuttavia, a Malta, i tifosi continuano a sognare e a sostenere la propria squadra in questo percorso storico.