Hamrun-Dinamo Kyev: analisi del match di andata di Champions

Il match di andata dei preliminari di Champions League tra Hamrun e Dinamo Kiev, svoltosi il 22 luglio, ha visto la supremazia degli ospiti. La partita, disputata all’Hibernians Ground di Paola, ha concluso con un netto 0-3 in favore della formazione ucraina, che ha dimostrato la sua forza offensiva.

Il primo tempo ha visto i padroni di casa schierare un 4-4-2, con Koffi come unica punta, mentre la Dinamo Kiev ha optato per un 4-3-3 con Vanat supportato da Yarmolenko e Kabaev. I maltesi hanno avuto una prima opportunità con Eder, il cui tiro è stato neutralizzato dal portiere avversario. Tuttavia, al 26′, Vanat ha aperto le marcature, finalizzando un’azione avviata dalla retroguardia. Un gol annullato a Popov per fuorigioco ha impedito alla Dinamo di raddoppiare nel finale di frazione.

Nella seconda metà di gara, la Dinamo ha continuato a spingere. Yarmolenko ha sprecato un’ottima occasione, mentre un intervento prodigioso di Bonello ha negato a Vanat il gol del 2-0. A metà ripresa, Buyalskyy ha trovato la rete del raddoppio grazie a una deviazione fortuita, prima che Voloshyn siglasse il definitivo 0-3 in pieno recupero.

Con questo risultato, la Dinamo Kiev si è messa in una posizione favorevole in vista del ritorno, nella speranza di confermare il dominio mostrato in campo.