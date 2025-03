Hamilton-Verstappen, si riaccende la faida: cosa ha detto Lewis

Lewis Hamilton ha lanciato una critica a Max Verstappen dopo il suo debutto deludente nel Gran Premio di Australia, dove ha ottenuto solo un decimo posto. Durante la gara, Hamilton ha avuto vari litigi radio con il suo ingegnere, approfittando dell’occasione per esprimere il suo nervosismo. Sebbene anche Charles Leclerc abbia riscontrato problemi di comunicazione con il team Ferrari, l’atteggiamento di Hamilton ha attirato l’attenzione dei media.

In vista del Gran Premio di Cina, previsto a Shanghai il 23 marzo, Hamilton ha commentato le sue recenti esperienze in radio, affermando di aver mantenuto una certa educazione nelle sue risposte e di aver semplicemente chiesto di concentrarsi, senza usare parole offensive. Ha riconosciuto che si sta ancora creando affiatamento con il suo ingegnere, il quale ha lavorato con diversi campioni in passato, ma ha insistito sul fatto che non ci sono problemi tra di loro.

Poi, Hamilton ha lanciato una frecciata a Verstappen, sottolineando che le conversazioni radio tra altri piloti e i loro ingegneri sono spesso molto più intense. Ha citato, in particolare, le comunicazioni di Verstappen con il suo ingegnere nel corso degli anni, evidenziando gli insulti che quest’ultimo avrebbe subito, suggerendo che i media tendono a enfatizzare le sue discussioni rispetto a quelle di altri.

Hamilton ha così messo in luce una disparità nella copertura mediatica riguardo agli scambi radio tra i piloti, lasciandosi andare a un commento che ha messo Verstappen sotto i riflettori.