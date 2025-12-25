Hamilton resta alla Ferrari fino al 2028?

Hamilton e la Ferrari sono legati da un contratto, ma la durata esatta non è stata resa nota ufficialmente. Quando la Ferrari ha annunciato il passaggio del pilota inglese, ha parlato di un accordo “pluriennale”, senza specificare la scadenza. Inizialmente si era ipotizzato che il contratto sarebbe durato fino al 2026. Tuttavia, Frederic Vasseur, in un’intervista, aveva menzionato gli anni 2025, 2026 e 2027 come possibili anni di vittoria del campionato del mondo per Hamilton con la Ferrari.

Secondo la Bild, il contratto di Hamilton scadrà alla fine della stagione 2027 e include un’opzione unilaterale che gli permetterebbe di continuare a correre per la Ferrari nel 2028. In questa stagione, Hamilton non è mai salito sul podio e ha avuto un battibecco con John Elkann. Nonostante ciò, è considerato l’ambasciatore ideale del marchio e ha un ingaggio di circa 55 milioni di euro a stagione, che con pubblicità e diritti d’immagine sale a circa 100 milioni all’anno. il secondo pilota più pagato dietro Max Verstappen, che guadagna 65 milioni di euro.