Hamilton oggi in pista con Leclerc, i collaudi della Ferrari

Oggi inizia la preparazione della Ferrari con Lewis Hamilton al volante della SF-23. In attesa del debutto ufficiale nel mondiale di Formula 1 2025, previsto per il weekend del 16 marzo in Australia, Hamilton torna a guidare la Ferrari, come già fatto in precedenza a Fiorano e Barcellona insieme a Charles Leclerc.

A Montmelò, in Spagna, si svolgeranno tre giorni di test programmati dalla Ferrari, da oggi 28 gennaio fino a giovedì 30, come parte della preparazione per la nuova stagione. In aggiunta, sono previsti ulteriori test Pirelli il 4 e 5 febbraio, prima delle prove prestagionali in Bahrain, che si terranno dal 26 al 28 febbraio. Questo mese si prospetta cruciale per la scuderia e per i due piloti.

Hamilton ha anche svelato il nuovo casco che indosserà nella sua avventura con Ferrari, caratterizzato da un design giallo con rifiniture rosse, come mostrato sui social ufficiali del team. Le immagini ritraggono Hamilton sorridente e visibilmente entusiasta mentre osserva il suo nuovo casco e abbraccia il team principal Vasseur, un chiaro segnale che la sua integrazione nella squadra sta avvenendo senza intoppi.