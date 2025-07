Hamilton lotta alla Ferrari: come superare le critiche?

La stagione di Lewis Hamilton si sta rivelando complessa, con sfide significative alla guida della Ferrari SF-25. Dopo tredici gare, il sette volte campione del mondo non ha ancora ottenuto un podio e ha faticato anche in qualifica, dimostrando di avere meno feeling con la vettura rispetto al compagno Charles Leclerc.

Le prestazioni di Hamilton sono state oggetto di attenzione, soprattutto perché la Ferrari, pur non essendo competitiva come una macchina da mondiale, può aspirare a posizioni da seconda forza. La distanza in classifica tra Hamilton e Leclerc non è abissale, ma il pilota inglese manca di competitività, evidenziando la difficoltà di adattarsi alle caratteristiche della rossa.

Critiche significative sono arrivate dalla stampa britannica, in particolare dal Telegraph, che ha sottolineato come Hamilton sia spesso incline a cercare colpe esterne piuttosto che concentrarsi sulla performance individuale. Il giornale ha suggerito che il pilota dovrebbe confrontarsi direttamente con il team per discutere le problematiche riscontrate, evitando malintesi che possono emergere da comunicazioni scritte.

Inoltre, è stato evidenziato che Hamilton ha avuto il tempo necessario per adattarsi alla nuova squadra e che deve alterare il suo approccio, prendendo spunto dalle capacità di Leclerc. Nonostante le difficoltà, in gara a Spa-Francorchamps l’inglese ha mostrato segnali di ripresa, sperando che questa possa essere solo la prima di una serie di buone prestazioni.