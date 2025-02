Hamilton, l’iconica copertina del Time celebra il matrimonio con la Ferrari

È tempo di nuove emozioni in Formula 1. Lewis Hamilton si prepara per l’inizio della stagione, mentre il mondo dei motori è in attesa del suo “matrimonio” con il team Ferrari. L’unione tra il sette volte campione del mondo e la storica scuderia di Maranello è stata anche celebrata dalla rivista Time con un’iconica copertina intitolata “Horse Power”.

Hamilton ha condiviso la sua gioia sui social, esprimendo gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a questo progetto: “Grazie infinite a tutti coloro che hanno lavorato su questo. È un onore raccontare questa storia”. Il suo legame con Ferrari ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di automobilismo e non solo.

Attualmente, Hamilton sta partecipando ai test in Bahrain con la Ferrari, e durante una conferenza stampa dopo la seconda sessione di prove ha espresso soddisfazione per l’andamento del lavoro. Ha dichiarato: “Sono state due giornate molto positive. Col meteo avverso non siamo riusciti a fare ciò che volevamo, ma abbiamo fatto parecchia strada insieme e la macchina è andata bene. Vado avanti alla giornata. Sto imparando pian piano tutto, in ogni giro faccio piccoli aggiustamenti”.

Con queste parole, Hamilton mostra il suo entusiasmo per la nuova avventura e la sua determinazione a migliorarsi. La nuova stagione promette di essere entusiasmante, con tutti gli occhi puntati su di lui e sul suo nuovo viaggio con la Ferrari. La fusione tra il talento di Hamilton e l’eredità della scuderia potrebbe scrivere nuove pagine nella storia della Formula 1.