Hamilton e le ‘non risposte’ prima del GP dell’Arabia Saudita, cos’è successo

Lewis Hamilton esprime preoccupazione in vista del Gran Premio dell’Arabia Saudita, in programma il 20 aprile, dove partirà dalla settima posizione a causa di qualifiche deludenti. Commentando la sua esperienza con Ferrari, Hamilton ha notato un’iniziale mancanza di fiducia, sottolineando che ha collezionato solo una vittoria nella Sprint del GP della Cina e non ha ancora raggiunto il podio nelle gare lunghe.

Quando gli è stato chiesto del suo approccio alla gara, Hamilton ha evitato di discutere del suo stato d’animo. Ha preferito condividere un’esperienza recente, raccontando di un’immersione che ha fatto con Charles Leclerc nel Mar Rosso, descrivendo il paesaggio come “bellissimo”. Nonostante abbia già vinto a Gedda nel 2021, ha ammesso di non ricordare dettagli di quella vittoria, affermando che è passato troppo tempo e definendo il circuito “fantastico”.

Hamilton ha dimostrato di essere concentrato su cose al di fuori della gara, ma la sua prestazione in qualifica non lascia presagire un gran risultato. La combinazione della sua posizione di partenza e le pressioni della competizione suggeriscono che sarà una sfida difficile per lui nel GP dell’Arabia Saudita. I suoi riferimenti a eventi concreti, come l’immersione, indicano che cerca di mantenere una mentalità positiva, nonostante le difficoltà nel campionato corrente.