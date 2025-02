Hamilton e la Ferrari brillano nei test del Bahrain 2025, i risultati

Lewis Hamilton ha dominato la sessione mattutina della seconda giornata di test in Bahrain, completando un giro in 1’29″379 con la Ferrari. Ha chiuso il primo turno di prove davanti a George Russell (1’29″778) e Carlos Sainz (1’30″090). Il sette volte campione del mondo ha portato a termine 45 giri, mostrando segni di competitività da parte della Ferrari, nonostante le considerazioni sui tempi che possono variare in giornate di test.

La mattinata è stata influenzata dalla pioggia, ma questo non ha impedito a Pierre Gasly di posizionarsi al quarto posto con un tempo di 1’30″430, mentre Fernando Alonso ha occupato la quinta posizione con un tempo di 1’30″700. I test hanno quindi evidenziato una lotta serrata tra i vari piloti e le diverse squadre, offrendo spunti interessanti per la stagione.

Alle 13, la pista riaprirà, e sarà il turno di Charles Leclerc, Lando Norris e Andrea Kimi Antonelli di scendere in pista, promettendo ulteriori sviluppi e confronti tra le squadre. La giornata continua a essere fondamentale per raccogliere dati e ottimizzare le prestazioni delle vetture, mentre c’è grande attesa per il comportamento delle diverse squadre nel corso della stagione. I test in Bahrain si confermano quindi un’importante opportunità per le squadre di prepararsi e affinare le proprie strategie in vista delle prossime gare di Formula 1.