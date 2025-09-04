Hamilton debutta con Ferrari al GP d’Italia a Monza

La Formula 1 farà tappa a Monza per il Gran Premio d’Italia, il secondo appuntamento della stagione per la Ferrari, che ha vissuto momenti difficili al precedente Gran Premio di Zandvoort. La scuderia di Maranello ha infatti subito una doppia sconfitta, consentendo alla Mercedes di avvicinarsi in classifica Costruttori.

Lewis Hamilton farà il suo debutto a Monza come pilota Ferrari, ma con una penalità di cinque posizioni sulla griglia di partenza a causa di un’infrazione legata a una doppia bandiera gialla. In classifica Piloti, Oscar Piastri ha ampliato il suo vantaggio, approfittando del ritiro di Lando Norris, portandosi a 34 punti di distanza dal compagno di team.

Il Gran Premio sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1, con Qualifiche e Gara disponibili anche su TV8. Inoltre, sul sito FormulaPassion.it sarà possibile seguire la diretta scritta di tutte le sessioni in pista. Oltre alla F1, saranno presenti anche le categorie F2 e F3, con quest’ultima che ha già visto Rafael Camara della Ferrari Driver Academy conquistare il titolo con un anticipo rispetto alla fine della stagione.

Il programma televisivo delle sessioni inizia venerdì con le prove libere e le qualifiche di F3 e F2, per poi proseguire sabato con la Gara Sprint e le qualifiche della F1. Domenica sarà dedicata alle Feature Race di F3 e F2 e alla gara principale di F1.

Il circuito di Monza è noto per le sue caratteristiche uniche, che lo rendono un luogo iconico per il motorsport.