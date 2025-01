Hamilton alla Ferrari, i primi video di Lewis sulla Rossa

Inizia l’era Hamilton in Ferrari. Il 22 gennaio, Lewis Hamilton ha guidato per la prima volta una Ferrari di F1 sul circuito di Fiorano, dando ufficialmente il via alla sua nuova avventura con il team di Maranello. Il pluricampione del mondo ha suscitato entusiasmo sui social, dove i tifosi hanno commentato con entusiasmo i suoi primi giri.

Hamilton ha condiviso un emozionante messaggio, “Prima volta in rosso”, accompagnato da una foto in divisa Ferrari. Inoltre, ha rivelato il design del suo nuovo casco per il 2025, giallo e con il numero 44. Il suo passaggio alla Ferrari arriva dopo un lungo periodo in Mercedes, dove ha conquistato sei dei sette titoli mondiali.

Durante la sua prima settimana in Ferrari, Hamilton ha incontrato i responsabili del team, partecipato a presentazioni per i dipendenti e visitato gli edifici della fabbrica. Un ritorno significativo per Hamilton sarà l’incontro con la sua ex fisioterapista Angela Cullen, con cui aveva collaborato prima del 2016. Dopo una pausa nel 2023, Cullen si è unita alla sua azienda Project 44, creata da Hamilton per supportarlo nella sua nuova avventura e in altre iniziative commerciali.

L’arrivo di Hamilton in Ferrari rappresenta una grande aspettativa per la prossima stagione di F1, sia per il team sia per i suoi tifosi, che sperano in risultati eccellenti. La sua presenza potrebbe portare non solo esperienza, ma anche innovazione e una nuova mentalità combattiva al leggendario team di Maranello.